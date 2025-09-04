FT: Европа разделилась на три лагеря в вопросе гарантий безопасности для Украины

Страны, которые входят в так называемую "коалицию решительных", разделились на условные три лагеря в том, какие гарантии безопасности следует предоставить Украине.

Об этом изданию Financial Times рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

По словам информированных лиц, первая группа, к которой, в частности, принадлежит Великобритания, готовы к развертыванию войск в Украине. Страны из другой группы, в которую входит Италия, решили этого не делать.

А большинство стран еще не определилось. К таким странам, в частности, относится Германия.

Представитель Елисейского дворца заявил, что страны, которые готовы и способны предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу.

"Сегодня у нас есть достаточно взносов, чтобы сообщить американцам, что мы готовы взять на себя обязательства, при условии, что они возьмут на себя свои", – сказал он.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.

Ранее на этой неделе канцлер Фридрих Мерц дал понять, что конкретных планов по развертыванию военного контингента партнеров в Украине не существует – "по крайней мере, в Германии".