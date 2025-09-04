В Париже прошли переговоры с Уиткоффом на уровне советников по безопасности

В Париже, где 4 сентября проходит заседание "коалиции решительных", состоялись переговоры советников по безопасности лидеров ключевых государств ЕС и Украины со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом в своих соцсетях сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".

Ермак написал, что на встрече с Уиткоффом в Париже присутствовали советник по нацбезопасности премьера Великобритании Джонатан Пауэлл, дипломатический советник Макрона Эммманюэль Бонн, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер и советник премьера Италии Фабрицио Саджо.

Со стороны Украины участниками встречи были Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Ермак опубликовал сообщение о встрече около 12:45 по Киеву, не уточняя, когда именно состоялось обсуждение.

"Главная задача – практическая реализация договоренностей лидеров государств о гарантиях безопасности для Украины. Они должны быть сильными и действенными в небе, на море и на земле, а также в киберпространстве. Мы также обсудили усиление санкционного давления, возвращение украинских пленных и похищенных Россией детей", – рассказал Ермак.

Напомним, в 11:45 в Елисейском дворце началась встреча "коалиции решительных". Впоследствии присутствующий там Стив Уиткофф покинул заседание. У Макрона прокомментировали, что так и было запланировано в связи с другой встречей и спецпосланник Трампа позже вернется.

В заседании принимают участие представители более 30 стран Европы и других частей света. Лично присутствуют шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.