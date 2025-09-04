В Париже завершилась встреча "коалиции решительных" – вскоре будет звонок Трампу

Встреча "коалиции решительных" закончилась в Париже, президент Владимир Зеленский покинул Елисейский дворец.

Об этом сообщили корреспонденту "Европейской правды" в Елисейском дворце.

Встреча "коалиции решительных", которая проходила 4 сентября в Париже, завершилась, и украинский президент покинул Елисейский дворец.

Впереди – подготовительная встреча к звонку президенту США Дональду Трампу, которая запланирована на 15:00 по киевскому времени.

По неофициальным данным, в беседе с Трампом примут участие те европейские лидеры, которые ездили в Вашингтон 18 августа.

Также, по некоторым данным, украинский президент отправился на встречу с Уиткоффом. Лидеры ЕС, в свою очередь, будут иметь совместный обед, но в 15:00 все соберутся для звонка Трампу.

Напомним, в 11:45 в Елисейском дворце началась встреча "коалиции решительных". Впоследствии присутствовавший там Стив Уиткофф покинул заседание. У Макрона прокомментировали, что так и было запланировано в связи с другой встречей и спецпосланник Трампа впоследствии вернется.

В заседании принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей мира. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.