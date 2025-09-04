Politico: Еврокомиссия готовит масштабную реформу для повышения эффективности

В ближайшие месяцы должен быть утвержден план реформы структуры Европейской комиссии, призванный сделать ее более эффективной и экономически выгодной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно Politico.

Согласно документам Еврокомиссии, с которыми ознакомилось Politico, за "масштабный пересмотр организации и деятельности" исполнительного органа ЕС отвечает комиссар по бюджетным вопросам Пётр Серафин.

Целью является создание "современной, эффективной системы управления" для реализации политических приоритетов Еврокомиссии и уменьшения как сложности в принятии решений, так и, по возможности, расходов, пишет Politico.

По словам двух чиновников Еврокомиссии, которые говорили с Politico на условиях анонимности, в рамках пересмотра рассматриваются альтернативные модели, по которым могут быть объединены структурные подразделения Еврокомиссии.

Сам пересмотр должен быть завершен в конце 2025 или в начале 2026 года, а внедрение его рекомендаций – до конца 2026-го, говорится в материале.

Сейчас в Еврокомиссии работают около 32 тысяч сотрудников, а ее структура значительно усложнилась.

Президент исполнительного органа ЕС Урсула фон дер Ляйен еще во время первого срока на посту обещала реформировать ее структуру.

Напомним, что в последние годы в Евросоюзе продолжается широкая дискуссия о реформе всего объединения, чтобы учесть его расширение в будущем.

