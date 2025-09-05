СМИ: Трамп в пятницу запустит переименование Пентагона в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп уже в эту пятницу запустит процесс переименования Пентагона; в Белом доме фактически подтвердили эту информацию.

Как пишет "Европейская правда", о намерении Трампа сначала узнали в Fox News.

От неназванного собеседника в Белом доме телеканал узнал, что уже в эту пятницу, 5 сентября, Дональд Трамп подпишет указ об изменении названия Пентагона, Министерства обороны, на Министерство войны – как в прошлом.

Соответствующие намерения он анонсировал в конце августа.

По словам собеседника, в указе будет идти речь о том, чтобы использовать название "Министерство войны" как второе название Министерства обороны и менять название должности министра соответственно.

Также там будет распоряжение для главы ведомства Пита {егсета предпринять шаги для закрепления названия "Министерство войны" как основного.

Новость Fox News перепостила в своем X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, без изменений продублировав заголовок о том, что Трамп переименует Пентагон.

Trump to rename Pentagon, restoring historic ‘Department of War’ in latest military movehttps://t.co/9cERxkm9ss – Karoline Leavitt (@PressSec) September 4, 2025

Напомним, в начале своей второй каденции американский президент переименовал Мексиканский залив в Американский, после чего принялся давить на СМИ за отказ использовать новое название.