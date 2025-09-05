СМИ: Трамп в пятницу запустит переименование Пентагона в Министерство войны
Президент США Дональд Трамп уже в эту пятницу запустит процесс переименования Пентагона; в Белом доме фактически подтвердили эту информацию.
Как пишет "Европейская правда", о намерении Трампа сначала узнали в Fox News.
От неназванного собеседника в Белом доме телеканал узнал, что уже в эту пятницу, 5 сентября, Дональд Трамп подпишет указ об изменении названия Пентагона, Министерства обороны, на Министерство войны – как в прошлом.
Соответствующие намерения он анонсировал в конце августа.
По словам собеседника, в указе будет идти речь о том, чтобы использовать название "Министерство войны" как второе название Министерства обороны и менять название должности министра соответственно.
Также там будет распоряжение для главы ведомства Пита {егсета предпринять шаги для закрепления названия "Министерство войны" как основного.
Новость Fox News перепостила в своем X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, без изменений продублировав заголовок о том, что Трамп переименует Пентагон.
Trump to rename Pentagon, restoring historic ‘Department of War’ in latest military movehttps://t.co/9cERxkm9ss– Karoline Leavitt (@PressSec) September 4, 2025
Напомним, в начале своей второй каденции американский президент переименовал Мексиканский залив в Американский, после чего принялся давить на СМИ за отказ использовать новое название.