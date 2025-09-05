СМИ: Трамп все более пессимистичен относительно перспективы завершения российско-украинской войны

Президент США Дональд Трамп становится все более пессимистичным относительно шансов на прекращение российско-украинского конфликта в ближайшем будущем или на личную встречу лидеров двух воюющих стран.

Об этом стало известно NBC News от двух высокопоставленных чиновников администрации, передает "Европейская правда".

Строгий взгляд на усилия Трампа достижения мирного соглашения подчеркивает расстояние, которое он прошел со времени кампании 2024 года, когда дерзко предсказал, что закончит войну в течение 24 часов после вступления в должность. С тех пор Трамп признал, что война оказалась большей проблемой, чем он ожидал.

Бурные миротворческие усилия в прошлом месяце, похоже, зашли в тупик. На фоне ожиданий прорыва Трамп 15 августа вылетел в Анкоридж, штат Аляска, на саммит с главой России Владимиром Путиным. Он приземлился на Аляске в надежде на прекращение огня, но через несколько часов так и не дождался его.

Через три дня Трамп созвал встречу в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. После этого он объявил, что Путин и Зеленский встретятся впервые с начала войны в феврале 2022 года, породив надежду на сближение.

Эта встреча до сих пор не состоялась, и нет никаких признаков того, что она состоится. Во время визита в Китай на этой неделе Путин заявил, что закончит войну силой, если Украина не согласится на его требования. И он сказал, что встретится с Зеленским только в российской столице Москве.

Зеленский готов встретиться с Путиным в некоторых странах Персидского залива, Швейцарии, Австрии, Турции и других местах, но не на территории РФ.

Европейский источник на условиях анонимности сообщил в четверг, что разочарован тем, что администрация Трампа не ввела новых значимых санкций против России, которые могли бы способствовать прекращению войны.

Осложнением на пути новых санкций могут стать отношения Трампа с Путиным; он сказал своим советникам, что решительно настроен не разрушить их, сообщили два человека, информированных о его комментариях. Еще во время своего первого срока Трамп заявлял, что в интересах Америки быть в цивилизованных отношениях со своим российским коллегой, который управляет ядерным арсеналом.

Потенциальным преимуществом сохранения отношений с Путиным на уровне лидеров является то, что Трамп может позиционировать себя как посредника, которому могут доверять обе стороны, сказал один западный чиновник. Он имеет рычаги влияния как на Путина, так и на Зеленского, чье выживание зависит от американского оружия и денег.

Хотя санкции являются инструментом, который может добиться уступок от Путина, они имеют и обратную сторону, поскольку каждый эскалационный поворот ставит под угрозу роль Трампа как справедливого брокера, сказал чиновник. Вызов, добавил чиновник, заключается в том, чтобы умело рассчитать время введения санкций и "свернуть все назад", когда будет достигнут прогресс.

Другая проблема заключается в том, что санкции могут иметь неожиданные последствия. Представитель администрации указал на Индию как на предостерегающий пример. Когда Соединенные Штаты удвоили ставку тарифов для Индии в качестве наказания за покупку российской нефти, американские отношения с Индией ухудшились. На этой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Китай на мероприятие, организованное китайским лидером Си Цзиньпином.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что в Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и европейская команда направляется в Вашингтон, чтобы работать над этим с американскими партнерами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что с президентом США Дональдом Трампом согласовано введение новых санкций против РФ, если она и дальше будет медлить с конкретными переговорами о мире.