Фон дер Ляйен и Вэнс обсудили совместные санкции ЕС и США против России

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом на тему совместных усилий по санкционному давлению на Россию.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом в общении с журналистами сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Вэнс и фон дер Ляйен обсудили совместные санкции против России.

"Этот разговор между президентом фон дер Ляйен и вице-президентом Джей Ди Вэнсом касался сохранения единого фронта по санкциям", – сообщила Пиньо.

Она подчеркнула, что "чем больше мы координируем наш подход с партнерами, тем они (санкции) эффективнее".

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии напомнила о совместных усилиях ЕС с "Группой семи" по ограничению цен на нефть, "которые дают результаты".

"Мы продолжим оказывать давление на военную экономику России, повышать для России стоимость отказа от участия в мирных переговорах, чтобы наконец привести президента Путина за стол переговоров", – подчеркнула она.

"Именно это президент фон дер Ляйен также обсуждала в этом разговоре с вице-президентом Соединенных Штатов", – добавила Паула Пиньо.

Как сообщала "Европейская правда", накануне Урсула фон дер Ляйен обсудила с премьер-министром Индии Нарендрой Моди роль его страны в прекращении войны России против Украины и в содействии мирному процессу.

Также президент Европейской комиссии в ближайшие недели планирует посетить государства Евросоюза, которые будут сотрудничать с Украиной в сфере оборонной промышленности в рамках механизма SAFE, чтобы скоординировать военную помощь Киеву.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": 150 млрд евро на перевооружение: что такое SAFE и что от него может получить Украина.