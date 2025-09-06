О чем договорились в Париже и как изменилась позиция США по гарантиям безопасности

Уже более двух недель прошло с тех пор, как президент Владимир Зеленский и ключевые европейские лидеры вместе посетили Вашингтон и провели длительные переговоры с Дональдом Трампом о путях прекращения российской агрессии. С тех пор мир не стал ближе. Россия только усилила атаки на Украину, в том числе на гражданские объекты.

Встреча в Белом доме запустила переговоры о содержании гарантий безопасности, и за две недели "коалиция решительных" достигла промежуточных договоренностей, но впечатления от нее – противоречивые.

Западные партнеры усилили свою риторику (например, начали говорить именно о гарантиях, хотя раньше принципиально избегали этого термина), но уровень амбициозности государств в так называемой коалиции решительных, которая должна формировать гарантии безопасности, откровенно разочаровывает.

Заявление французского президента Эмманюэля Макрона о том, что "26 государств готовы предоставить войска", оказалось преувеличением. Часть важных участников коалиции уже сделали заявления, исключающие такую возможность при любых условиях и видят за собой "другую роль" в сдерживании России. Польша, например, планирует ограничиться только логистической поддержкой (что, наверное, должно напугать и сдержать Россию?).

Присутствие западного контингента будет иметь скорее символическое, чем военное значение.

А чтобы компенсировать потерю эффективности, европейские партнеры предложили сконцентрироваться на компонентах, не требующих физического присутствия европейских военных на территории Украины.

Хорошая новость: принципиально США дают согласие на свое участие в гарантиях.

И это уже является серьезным позитивным сдвигом, ведь еще недавно американцы категорически отрицали возможность своего участия в этой работе.

Впрочем, неизменным остается то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принципиально исключает отправку в Украину американских военных. Поэтому дискуссии точатся вокруг "гибридных" форматов, в частности основанных на американских разведывательных данных.

Одной из договоренностей, достигнутых Трампом и европейскими лидерами в течение примерно часа переговоров, стало указание американским, европейским военным руководителям и представителям НАТО встретиться в Вашингтоне в ближайшие дни для переговоров о деталях американского участия в гарантиях.

К слову, то, что именно американцы согласились на использование термина "гарантии безопасности" (то есть "security guaranees"), также не стоит недооценивать. Да, для нынешнего руководства США терминология не имеет такого значения, как для предшественников, однако для американской государственной машины это имеет значение. Из-за этого до сих пор Вашингтон был принципиальным противником такой формулировки, потому что она влечет за собой более сильные международные обязательства.

А еще Трамп и руководители ЕС договорились о том, чтобы начать трансатлантическую работу над новыми санкционными решениями. В случае, если это указание будет воплощено, можно будет говорить о возвращении механизма, который успешно действовал при Байдене.

Президент США, впрочем, пытается развернуть это сотрудничество в свою пользу. Но нужно признать, что требования, которые он выдвинул в Париже, играют и в пользу Украины.

Во-первых, Трамп хочет, чтобы Европа (а значит, и Орбан) прекратила покупку нефти из РФ.

Второй тезис, с которым Трамп включился в видеопереговоры с европейцами, – это то, что ЕС должен помочь США в противодействии Китаю.

И наконец, стоит добавить, что в схеме гарантий безопасности записан отдельный пункт, который для Орбана является "проблемным", а для Украины – наоборот, чрезвычайно важным. Это то, что одной из гарантий послевоенной стабильности в Европе должно быть движение Украины к членству и, в конечном итоге, вступление в ЕС.

