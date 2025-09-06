Во Франции никотиновые пакетики окажутся под полным запретом с весны 2026 года

Во Франции опубликовали постановление о запрете никотиновых пакетиков, которые особенно популярны среди молодежи.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Документ о запрете никотиновых пакетиков (паучей), жевачек и подобных альтернатив классическому табаку 6 сентября опубликовали в Официальной газете, что запускает шестимесячный отсчет до даты, когда он вступит в силу – в марте 2026 года.

Французское правительство еще осенью 2024 года анонсировало намерения запретить никотиновые пакетики, прежде всего из-за популярности этой продукции среди молодежи и роста потребления.

Постановление предусматривает запрет на производство, транспортировку, импорт-экспорт, хранение, предложение/покупку и использование такой продукции.

Ужесточение ограничений на продажу никотиновых пакетиков рассматривают и другие страны Европы, например Финляндия.

В июне 2025 года президент Польши подписал закон о запрете электронных сигарет для несовершеннолетних.

Читайте также на эту тему ЕС пересматривает акцизы на табак: что должна уже сейчас учесть Украина.