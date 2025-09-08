В Турции полиция пыталась разогнать протест возле штаб-квартиры оппозиции

В понедельник, 8 сентября, турецкая полиция применила слезоточивый газ против протестующих возле штаб-квартиры главной оппозиционной партии в Стамбуле.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

В понедельник, 8 сентября, демонстранты собрались у штаб-квартиры главной оппозиционной партии в Стамбуле, чтобы не допустить назначенного судом опекуна к контролю над отделением партии.

Здание было оцеплено полицией в воскресенье вечером, 7 сентября, после того, как CHP (Республиканская народная партия) призвала к протестам, несмотря на трехдневный запрет на демонстрации, объявленный администрацией губернатора провинции в шести районах города.

Фото: Bloomberg

Представители партии предупредили доверенное лицо, Гюрселя Текина, что они будут сопротивляться любым попыткам захватить местную штаб-квартиру.

Он прибыл к зданию и пытался войти в него в сопровождении десятков полицейских. Как отмечается, турецкая полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

Как пишет агентство, оппозиция Турции потерпела поражение на прошлой неделе, когда суд Стамбула аннулировал провинциальный съезд CHP 2023 года и отстранил его руководство из-за якобы нарушений. Текин, бывший депутат CHP, был назначен временным главой стамбульского отделения партии.

Фото: Bloomberg

Отметим, арест оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы. Люди каждую ночь собирались возле стамбульской мэрии и часто вступали в столкновения с полицией.

В июне Имамоглу и его адвокаты бойкотировали судебное заседание, утверждая, что позднее изменение места проведения заседания было незаконным.

Это дело касалось комментариев Имамоглу относительно судебного преследования других должностных лиц из его Республиканской народной партии и является одним из многочисленных уголовных обвинений, выдвинутых против него.

16 июля в Турции Имамоглу приговорили почти к двум годам тюремного заключения после того, как суд признал его виновным в "угрозах" главному прокурору Стамбула.

