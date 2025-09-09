СМИ: Украина рискует испытать дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США

Украина рискует столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны после того, как Пентагон пересмотрел программу военной помощи, что привело к замедлению поставок именно в то время, когда Москва усиливает воздушные атаки.

Об этом стало известно Financial Times от западных и украинских чиновников, передает "Европейская правда".

Давление на поставки усилилось после нескольких месяцев нерегулярных и меньших, чем ожидалось, поставок с момента принятия директивы Пентагона в июне.

Чиновники и аналитики предупреждают, что если Москва продолжит эскалацию или просто сохранит более высокие темпы ракетных и беспилотных атак, украинские подразделения противовоздушной обороны столкнутся с дефицитом.

"Это вопрос времени, когда закончатся боеприпасы", – сказал человек, знакомый с американскими поставками средств противовоздушной обороны в Украину.

Замедление темпов поставок вызывает особое беспокойство, поскольку другие ракеты, закупаемые непосредственно у производителей в рамках отдельной программы "Инициатива содействия безопасности Украины", производятся партиями, из-за чего возникают промежутки между поставками.

Страны ЕС также недавно согласились прислать системы противовоздушной обороны и боеприпасы из своих запасов и закупить другие у США, чтобы они могли поставлять их Украине, но эти поставки начали поступать лишь частично.

Замедление темпов поставок вооружений со стороны США произошло после того, как в начале июня Элбридж Колби, главный политик Пентагона, написал докладную записку для министра обороны Пита Хегсета.

Колби, который заявил, что хочет переориентировать американскую армию на противодействие растущей угрозе со стороны Китая, утверждал в докладной записке, что запросы Украины на американское оружие могут привести к дальнейшему истощению запасов Пентагона.

Представитель Белого дома заявил: "Сообщения о том, что мы "лишаем Киев жизненно важных средств противовоздушной обороны", явно ложные, и Минобороны работает очень целенаправленно, чтобы поддержать требования Украины, в том числе по противовоздушной обороне".

Чиновник добавил, что президент Дональд Трамп хочет "остановить убийства" и поручил США "продавать оружие союзникам по НАТО, которые могут заменить то, что европейские страны отправляют в Украину".

"Однако европейские страны также должны активизироваться, в том числе прекратить закупки российской нефти и оказать экономическое давление на страны, которые финансируют войну", – добавил он.

После проверки готовности 10 важных систем Пентагон сначала приостановил, а затем замедлил поставки в Украину перехватчиков Pac-3 для систем ПВО Patriot; десятков переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger; высокоточных артиллерийских снарядов; более 100 ракет Hellfire и Aim, запускаемых украинскими зенитно-ракетными комплексами Nasams и истребителями F-16, заявили американские и украинские высокопоставленные чиновники.

По словам украинских официальных лиц, в течение лета украинские войска потратили значительное количество боеприпасов, пытаясь защититься от интенсивных воздушных атак на военную и гражданскую инфраструктуру.

Поскольку Россия увеличивает количество воздушных ударов по энергетическим объектам в преддверии холодных осенних и зимних месяцев, пытаясь ослабить Украину и использовать свое преимущество на поле боя, Киев ожидает больших оборонительных вызовов.

Каждый мощный российский обстрел заставляет Украину отстреливаться ценными перехватчиками и другими средствами поражения быстрее, чем может прибыть американская замена.

Напомним, на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО в формате Политического комитета, созванном по запросу украинской стороны в связи с недавними массированными российскими обстрелами, речь шла о необходимости усиления украинской ПВО, большем вовлечении союзников в украинское производство дронов, усилении давления на Россию.

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу оборудования и услуг для поддержки эксплуатации системы противовоздушной обороны Patriot на сумму около $179,1 млн.