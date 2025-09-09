Швейцария: на уровне закона закрепили запрет бить детей

Парламент Швейцарии окончательно одобрил поправки к Гражданскому кодексу, которые закрепляют принцип воспитания детей без применения насилия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Temps.

Изменения в швейцарский Гражданский кодекс закрепляют обязанность родителей воспитывать своих детей "без применения насилия, в частности без телесных наказаний и других унизительных методов".

Во вторник их одобрила верхняя палата швейцарского парламента 33 голосами "за", тогда как против высказались четыре сенатора, а еще семь – воздержались во время голосования.

Поскольку в Швейцарии за телесные наказания детей уже грозит уголовная ответственность, законодательные изменения имеют прежде всего превентивную роль.

Кроме того, швейцарские власти начнут информационную кампанию "Лучше предотвратить, чем лечить", посвященную проблеме применения физического насилия в отношении детей со стороны родителей.

По данным швейцарской организации Kinderschultz Schweiz, почти половина детей в Швейцарии хотя бы раз подвергались насилию во время воспитания.

