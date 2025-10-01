ЕС выступил с заявлением в связи с ситуацией на ЗАЭС

В ЕС призвали Россию немедленно прекратить все военные операции вокруг ЗАЭС, чтобы срочно восстановить линии электроснабжения.

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС, обнародованном в среду, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе, говорится в заявлении, ЗАЭС снова потеряла подключение к последнему внешнему источнику электроснабжения.

Это произошло уже в десятый раз с начала захватнической войны России против Украины – и это самое длительное и серьезное отключение, особенно учитывая, что боевые действия продолжают препятствовать ремонту и повторному подключению линий электропередач.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить все военные операции вокруг атомной станции, чтобы обеспечить срочное восстановление линий электроснабжения", – говорится в заявлении.

В настоящее время атомная электростанция зависит исключительно от аварийных дизельных генераторов, которые обеспечивают электроэнергию для охлаждения шести остановленных реакторов и выполнения других ключевых функций ядерной безопасности и защищенности, говорится в заявлении.

Длительная потеря электроснабжения может в конечном итоге поставить под угрозу работу систем безопасности станции.

"Россия должна немедленно, безусловно и полностью вывести все свои войска, военную технику и другой несанкционированный персонал из ЗАЭС и всей территории Украины. Возвращение ЗАЭС под полный контроль компетентной и законной украинской власти является единственным долгосрочным решением, которое позволит минимизировать риск ядерной аварии с глобальными последствиями", – говорится также в заявлении.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что один из генераторов, питающих Запорожскую атомную станцию на оккупированной территории, вышел из строя.

29 сентября главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков сообщил, что ЗАЭС шесть суток остается без связи с украинской энергосистемой, а питание систем безопасности и систем обеспечивают резервные дизельные электростанции.