Трамп объявил о соглашении с Финляндией по строительству ледоколов

Президент США Дональд Трамп в четверг принял президента Финляндии Александра Стубба, во время встречи два лидера объявили о соглашении о добавлении 11 ледоколов во флот США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

В рамках соглашения США приобретут четыре ледокола, построенные в Финляндии, а семь дополнительных судов будут построены в США.

"Нас ждет большой заказ. Мы покупаем ледоколы. Мы строим их преимущественно вместе. Четыре строим там, а семь – здесь. Я думаю, мы договорились о достаточно жесткой цене", – сказал Трамп.

"Нам очень нужны эти корабли, потому что у нас большая территория. Больше, чем у кого-либо другого. Поэтому я очень горжусь этой сделкой", – добавил он.

Стубб сказал, что Финляндия поставит первый корабль, который она строит для США, в 2028 году.

Корабли будут использоваться в Арктике для противодействия российскому и китайскому влиянию.

В Овальном кабинете также присутствовал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, который подчеркнул значение сделки для экономики Финляндии.

"Это соглашение очень важно для Финляндии и нашей экономики. Ведь наша экономика очень страдает из-за российской агрессии в Украине", – сказал Орпо.

Агентство Reuters сообщило, что стоимость 11 ледоколов ожидается на уровне 6,1 млрд долларов.

Тема закупки ледоколов у Финляндии была поднята на встрече Стубба и Трампа в конце марта во Флориде.

Напомним, в августе в Финляндии начали строить ледокол Канаде для обороны Арктики.