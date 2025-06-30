СМИ: Еврокомиссия открыта к ограничению доступа детей к соцсетям

Европейская комиссия поддержала потенциальное ограничение доступа несовершеннолетних к социальным сетям в отдельных государствах Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнал портал Politico.

В проекте рекомендаций Еврокомиссии, с которыми ознакомилось Politico, говорится о том, как платформы должны внедрять положения Акта о цифровых услугах (DSA) по защите несовершеннолетних.

Там, в частности, упоминается возможность принятия на национальном уровне законов, устанавливающих "минимальный возраст для доступа к определенным продуктам или услугам" на онлайн-платформах, включая социальные сети.

Дополнительно Еврокомиссия хочет предоставить платформам больше гибкости для проверки возраста пользователей – например, оценивать возраст вместо требования его верификации в отдельных случаях, пишет Politico.

Окончательная версия рекомендаций ЕС по Акту о цифровых услугах (DSA) должна быть опубликована в течение лета.

В последние месяцы некоторые страны Евросоюза публично заявили о стремлении ограничить доступ детей к соцсетям.

Лидером в этом процессе является Франция, чей президент Эмманюэль Макрон заявил о желании запретить социальные сети для детей до 15 лет.

В Германии министр юстиции Стефани Хубиг также выступила за установление возрастного ограничения для пользователей социальных сетей.