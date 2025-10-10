Британия, Германия и Франция договорились продвигать "репарационный кредит" для Украины

Лидеры Великобритании, Германии и Франции во время телефонного разговора в пятницу договорились совместно продвигать инициативы по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в британском правительстве по итогам разговора.

Европейские лидеры в разговоре осудили эскалацию со стороны России и последние удары по критической инфраструктуре Украины, а также пообещали усилить давление на Москву.

"С этой целью мы готовы двигаться вперед в направлении скоординированного использования стоимости замороженных российских суверенных активов для поддержки Вооруженных Сил Украины и, таким образом, посадить Россию за стол переговоров", – говорится в заявлении.

Лидеры добавили, что стремятся работать над использованием росактивов "в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки".

"Мы договорились разрабатывать дальнейшие смелые и инновационные механизмы для увеличения стоимости войны для России и усиления давления. Это предусматривает дальнейшие меры в отношении российского "теневого флота", – добавили главы Великобритании, Германии и Франции.

Идея займа с использованием российских замороженных активов – или "репарационного займа" – заключается в том, что Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и выплатит послевоенные репарации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает решения об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине уже в этом месяце.

В ответ Россия начала угрожать национализировать западные компании.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить гарантии того, что они разделят риски, если замороженные российские активы будут использованы для финансирования кредитов Украине.