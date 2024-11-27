Украина передала Польше дело экс-главы "Укравтодора" Новака

Государственное бюро расследований Украины направило в Польшу уголовное производство в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака.

Как сообщает "Европейская правда", об этом ГБР заявило в среду, 27 ноября.

В ходатайстве украинские правоохранители просят польских коллег перенять уголовное преследование в отношении Новака, который является гражданином Польши, и проигнорировал решение суда, выехав из Украины.

Как отмечает ГБР, Славомир Новак в течение 2017-2019 годов умышленно не выполнял решения украинских судов о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей и активно препятствовал правосудию. Из-за этого на "Укравтодор" наложили ряд штрафов.

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В сентябре 2019 года производство в отношении Новака в Украине завершили, но в том же месяце он уволился и вернулся в Польшу. Там его задержали за совершение ряда тяжких коррупционных уголовных правонарушений.

ГБР решило передать материалы производства в Польшу, поскольку правовых оснований для экстрадиции Новака нет.

Напомним, Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", был исполняющим обязанности главы "Укравтодора" с октября 2016 по конец сентября 2019 года.

В июле 2020 года прокуратура Варшавы выдвинула Новаку обвинения. Ему в целом инкриминировали 17 преступлений, среди которых – создание и руководство организованной преступной группой межгосударственного масштаба, целью которой были коррупционные деяния.

Польское дело передали в суд в декабре 2021-го.