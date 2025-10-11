В Эстонии выступили против идеи "цифрового совершеннолетия" в ЕС

Эстония выступает против инициативы Европейского Союза по принятию дополнительных мер для ограничения доступа детей к социальным сетям.

Об этом в интервью Politico заявила министр юстиции и цифровых дел Эстонии Лииса-Ли Пакоста, пишет "Европейская правда".

Эта инициатива появилась в то время, когда большинство стран ЕС поддерживают планы по введению цифрового совершеннолетия в ЕС, что может ограничить доступ детей до определенного возраста к социальным сетям и станет самым сильным шагом по защите детей в Интернете.

Декларация, в которой выражается поддержка общей идеи цифрового совершеннолетия, была представлена на министерской встрече в Дании в пятницу, 10 октября. Однако Эстония и Бельгия отказались ее подписать.

"Эстония верит в информационное общество и включение молодежи в информационное общество", – заявила Пакоста.

По ее словам, Таллинн выступает за применение существующих правил, направленных на обеспечение защиты, таких как Общий регламент ЕС о защите данных, а не за изменение действующих возрастных ограничений.

По мнению эстонского министра, возрастное ограничение в социальных сетях было бы "очень простым шагом", но страны должны инвестировать в лучшее образование для цифровой эпохи.

Она уверена: если каждый десятый ребенок "проблематично" использует социальные сети, как указано в декларации, то правительство должно выяснить, что не работает для этих детей.

В последние месяцы некоторые страны Евросоюза публично заявили о стремлении ограничить доступ детей к соцсетям. Лидером в этом процессе является Франция, чей президент Эмманюэль Макрон едва ли не первым заявил о желании запретить социальные сети для детей до 15 лет.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержала призыв установить минимальный возраст для доступа к социальным сетям.

7 октября премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время обращения к парламенту во вторник объявила о намерении правительства запретить "некоторые социальные сети" для детей и подростков в возрасте до 15 лет.