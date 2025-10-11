В Естонії виступили проти ідеї "цифрового повноліття" в ЄС

Естонія виступає проти ініціативи Європейського Союзу щодо вжиття додаткових заходів для обмеження доступу дітей до соціальних мереж.

Про це в інтерв’ю Politico заявила міністерка юстиції та цифрових справ Естонії Лііса-Лі Пакоста, пише "Європейська правда".

Ця ініціатива з'явилася в той час, коли більшість країн ЄС підтримують плани щодо введення цифрового повноліття в ЄС, що може обмежити доступ дітей до певного віку до соціальних мереж і стане найсильнішим кроком на захист дітей в Інтернеті.

Декларація, в якій висловлюється підтримка загальної ідеї цифрового повноліття, була представлена на міністерській зустрічі в Данії в п'ятницю, 10 жовтня. Однак, Естонія та Бельгія відмовилися її підписати.

"Естонія вірить в інформаційне суспільство та включення молоді в інформаційне суспільство", – заявила Пакоста.

За її словами, Таллінн виступає за застосування існуючих правил, спрямованих на забезпечення захисту, таких як Загальний регламент ЄС про захист даних, а не за зміну чинних вікових обмежень.

На думку естонської міністерки, вікове обмеження в соціальних мережах було б "дуже простим кроком", але країни повинні інвестувати в кращу освіту для цифрової епохи.

Вона впевнена: якщо кожна десята дитина "проблематично" використовує соціальні мережі, як зазначено в декларації, то уряд повинен з'ясувати, що не працює для цих дітей.

В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж. Лідером у цьому процесі є Франція, чий президент Емманюель Макрон чи не першим заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також підтримала заклик встановити мінімальний вік для доступу до соціальних мереж.

7 жовтня премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час звернення до парламенту у вівторок оголосила про намір уряду заборонити "деякі соціальні мережі" для дітей та підлітків віком до 15 років.