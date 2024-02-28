Военные РФ снова задержали гражданина Грузии в приграничье оккупированных территорий

Военные из оккупационного контингента РФ задержали гражданина Грузии в приграничье с оккупированным Цхинвальским регионом (Южной Осетией).

Об этом сообщает "Новости-Грузия", цитируя Службу безопасности Грузии, пишет "Европейская правда".

В СГБ рассказали, что гражданина Грузии незаконно задержали на оккупированной территории вблизи села Тахтисдзири Карельского муниципалитета.

"Активирована "горячая линия" наблюдательной миссии ЕС, проинформированы соруководители Женевских дискуссий", – отметили в СГБ.

Это уже второй за февраль случай задержания грузинских граждан в приграничье с Цхинвальским регионом и третий – с начала 2024 года. Случаи задержания российскими военными местных жителей в этих районах являются регулярными, последний перед этим был в середине января.

Самый громкий случай произошел в начале ноября, когда российские военные задерживали двух граждан Грузии и одного из них при этом застрелили. Второго Грузии удалось вернуть домой.

В начале февраля домой вернули похищенного местного жителя, который просидел в тюрьме в Цхинвали почти 5 месяцев.

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