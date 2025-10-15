В НАТО уже публично признают, что Украина должна иметь роль в Альянсе

Министры обороны Великобритании и Германии на пресс-конференции в штаб-квартире Альянса признали, что Украина является "контрибьютором" безопасности и должна иметь место в НАТО.

Об этом они заявили, отвечая на вопрос "Европейской правды" после заседания контактной группы по обороне Украины.

ЕП попросила министров объяснить, как изменилось восприятие роли Украины после дроновой атаки на Польшу и появляется ли в Альянсе понимание того, что Украина уже вносит вклад в общую безопасность и "должна иметь место в НАТО".

"Короткий ответ на вопрос – да", – прокомментировал это министр обороны Великобритании Джон Гили, после чего взялся объяснить свою позицию в деталях.

"Сейчас появляется все больше понимания и признания важности Украины, ее участия в обучении военных из стран НАТО", – отметил он, а также признал, что атака на Польшу стала поворотным моментом.

"Недавние изменения с вторжением (российских дронов -ЕП) в европейское небо, когда Украина предложила свою помощь, продемонстрировали многим, что Украина не только бьется за свое будущее, но не только. Потому что уникальный боевой опыт Украины уже есть и в будущем будет вкладом Украины в общеевропейскую безопасность", – пояснил британский министр.

"Я могу только согласиться с этим", – поддержал коллегу немецкий министр обороны Борис Писториус.

Стоит заметить, что Великобритания традиционно поддерживала вступление Украины в НАТО, в то время как Германия долгое время была скептиком по этому вопросу.

Европейская правда уже сообщала, что после дроновой атаки РФ на Польшу в НАТО изменили отношение к Украине.