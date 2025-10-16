Трамп: я разрешу Израилю возобновить боевые действия в Газе, если ХАМАС нарушит соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что если ХАМАС не будет придерживаться заключенного мирного соглашения, он рассмотрит возможность позволить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия в Газе.

Об этом американский президент сказал в телефонном интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Трамп, израильские войска могут вернуться на улицы "как только я скажу слово".

На вопрос, что будет, если ХАМАС откажется разоружиться, американский президент ответил: "Я думаю об этом. Израиль вернётся на эти улицы, как только я скажу слово. Если бы Израиль мог войти и разгромить их, они бы это сделали".

Комментарии Трампа прозвучали в то время, когда Израиль обвиняет ХАМАС в невыполнении соглашения о передаче заложников, живых и мертвых, в рамках соглашения о прекращении боевых действий в Газе.

"Что касается ХАМАС – это будет быстро улажено", – сказал президент в коротком телефонном разговоре.

После разговора Трампа с CNN во вторник два высокопоставленных чиновника заявили, что США не считают, что ХАМАС нарушает свои обязательства по соглашению о прекращении огня, не предоставив останки мертвых заложников.

Они заявили, что США через посредников получили от боевиков ХАМАС заверения в том, что они сделают все возможное, чтобы найти и вернуть остальные тела, и что США активно работают через посредников, предоставляя разведывательную и логистическую поддержку для поисков.

Трамп сказал CNN, что сейчас ХАМАС "входит и очищает территорию от банд, жестоких банд".

Когда его спросили, возможно ли, что ХАМАС казнит невинных палестинцев, Трамп ответил: "Я изучаю этот вопрос".

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Подписание состоялось во время международного саммита, который Египет принял по этому случаю. На событии присутствовали также лидеры европейских стран.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что считает войну в Газе официально завершенной.