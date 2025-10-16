СМИ: Трамп хочет создать "фонд победы" Украины из денег от пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп работает над созданием "фонда победы" Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин, наложенных на Китай.

Об этом говорится в публикации The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Как указано, Трамп поручил своему министру финансов Скотту Бессенту представить этот план европейским коллегам перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон.

Издание отмечает, что это стало значительным изменением позиции действующего американского президента в отношении войны РФ против Украины.

Его слова повторил глава Пентагона Пит Хегсет, который на встрече с коллегами по НАТО заявил, что США готовы поддержать Киев "способами, которые доступны только Соединенным Штатам", если Россия продолжит игнорировать мирные переговоры.

В свою очередь Бессент заявил, что Трамп поручил "сообщить нашим европейским союзникам, что мы будем поддерживать то, что вы называете "российским тарифом на нефть" для Китая или "украинским тарифом на победу" для Китая".

"Но наши украинские или европейские союзники должны быть готовы последовать за нами. Мы отреагируем, если наши европейские партнеры присоединятся к нам", – сказал он.

Стратегия предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из Китая, а полученные средства будут использованы на вооружение для украинской армии.

План разработан с целью оказать максимальное экономическое давление на Путина, чья военная машина зависит от китайской поддержки, чтобы заставить его сесть за стол переговоров с Трампом и Зеленским.

Дипломатические источники в Вашингтоне сообщили The Telegraph, что идея введения санкций против Китая за закупку российской нефти ранее натолкнулась на препятствия со стороны европейских правительств.

В среду Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что страна прекратит покупать у Москвы нефть, которое является основным источником дохода для хозяина Кремля Владимира Путина.

"Это большой шаг. Теперь мы должны убедить Китай сделать то же самое", – добавил президент США.

СМИ ранее писали, что Трамп "оптимистично" настроен относительно возможности достижения мира в Украине после успешного подписания соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС и освобождения заложников.