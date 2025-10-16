Трамп прямолинейно пригрозил ХАМАС из-за казней в секторе Газы

Президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил "убить" боевиков террористической группировки ХАМАС, если те не прекратят произвольные казни в секторе Газа.

В коротком сообщении президент США пригрозил ХАМАС в случае, если группировка не прекратит произвольные казни в секторе Газа.

"Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, что не было частью соглашения, у нас не будет другого выбора, как вмешаться и убить их. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – написал он.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Подписание состоялось во время международного саммита, который Египет принял по этому случаю. На мероприятии также присутствовали лидеры европейских стран.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что считает войну в Газе официально завершенной.

В то же время президент США сказал, что если ХАМАС не будет соблюдать заключенное мирное соглашение, он рассмотрит возможность разрешить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия в Газе.