Трамп: Путину не понравилась идея поставок Tomahawk Украине

Американский президент Дональд Трамп после разговора с главой Кремля Владимиром Путиным заявил, что российскому правителю не понравилась идея поставок ракет Tomahawk Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам телефонного разговора с лидером Кремля, цитирует "Европейская правда".

Американский лидер заявил, что спросил у Путина во время разговора, "не против ли тот", чтобы США предоставили Украине ракеты Tomahawk.

"Я спросил, не возражаете ли вы, если я дам несколько тысяч Tomahawk вашим оппонентам? Я сказал ему это. Ему не понравилась эта идея. Иногда нужно быть немного легкомысленным, но нет, он не хочет этого", – отметил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что эти крылатые ракеты – это "жестокое оружие". В то же время он добавил, что США тоже нуждаются в Tomahawk.

"Знаете, нам нужны Tomahawk и для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Поэтому я не знаю, что мы можем с этим сделать", – подытожил Трамп.

Напомним, лидеры США и России в четверг провели первую за почти два месяца беседу. Дональд Трамп после нее сказал, что лидеры проведут еще одну встречу – на этот раз в Будапеште.

Как известно, на следующий день, 17 октября, запланирована встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из ключевых тем на ней будет вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков заявил, что вопрос потенциального предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk поднимался во время телефонного разговора Трампа и Путина.