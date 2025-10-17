Почему Путину пришлось пойти на уступки перед Алиевым и восстановит ли он влияние в регионе

Встреча Ильхама Алиева и Владимира Путина 9 октября в Душанбе стала не просто протокольным событием, а информационным поводом для ведущих мировых СМИ, которые зафиксировали вынужденное признание Москвой новой реальности в отношениях с Азербайджаном.

Этот диалог, состоявшийся после периода глубокой эрозии двусторонних отношений, показал миру фактический "задний ход Путина" – шаг, который еще недавно было невозможно представить и который стал доказательством стремительного снижения влияния РФ на Южном Кавказе.

Кризис, приведший к необходимости такой встречи, имел вполне конкретную причину – прошлогодняя катастрофа азербайджанского самолета, сбитого российской системой ПВО.

Об уступках Путина и том, почему правителю России пришлось на них пойти, читайте в статье заместителя директора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова Извинения Путина: почему РФ пошла на уступки Азербайджану и какие последствия это будет иметь. Далее – краткое изложение статьи.

Форма встречи в Душанбе была крайне показательной. Протокольная часть, которой азербайджанская сторона уделяет большое внимание, была выверена до мелочей.

В отличие от предыдущих встреч, во время которых Путин принимал гостей в своей резиденции, встреча в Душанбе состоялась в президентском дворце, в той же комнате, где днем ранее принимали президента РФ.

Более того, оба лидера входили в комнату вместе, что является ключевой протокольной деталью, сигнализирующей о паритете, а не о подчиненном положении одной из сторон.

Путин, начиная разговор, сразу перешел к теме катастрофы самолета, что подчеркивает ее центральное значение в двустороннем кризисе.

Ключевые ожидания Баку были четкими: признание вины, извинения, компенсация и наказание виновных.

Правитель России Путин признал, что причиной катастрофы стали осколки от ракеты "Панцирь", которая взорвалась на расстоянии 10 метров. А также анонсировал, что "все будет сделано, как положено в таких ситуациях", и что все причастные будут наказаны. Это свидетельствует о том, что соответствующее решение уже было принято.

Итак, Азербайджан добился промежуточного результата и фиксации ответственности.

Интересно, что российские Z-каналы встретили заявления Путина с удивлением и недовольством, что, по словам обозревателей, является лучшим доказательством того, что Баку не получил "прямых извинений" лишь формально.

"Задний ход" Кремля является прямым следствием стратегической необходимости. Россия, погруженная в войну в Украине, которая становится все более убыточной для ее экономики, теряет способность к эффективному маневру.

Между тем Москва вынуждена искать формулу своего участия в регионе Южного Кавказа, где сформировалась новая реальность: мир между Азербайджаном и Арменией, нормализация отношений Армении и Турции, открытие транспортного сообщения, ослабление и даже возможный коллапс Ирана).

И теперь РФ приходится строить отношения с Азербайджаном на основе взаимности.

Однако потребность Кремля в "разрядке" в отношениях с Баку объясняется не только ощущением потери региона.

Другим важным для Путина проектом является продвижение транспортного коридора Север-Юг, с тем чтобы выйти из зависимости от ненадежных балтийских и черноморских проливов.

Россия стремится как можно быстрее получить доступ к портам Ирана в Персидском заливе и Аравийском море. Для реализации этого замысла Москва вынуждена сотрудничать с Азербайджаном, даже переступая через собственные представления о статусе имперского центра.

Кстати, не является ли строительство железных дорог по этому коридору индикатором подготовки войны на Балтике, как в свое время строительство "Северных потоков" дало старт агрессии против Украины?

Также следует отметить, что это формальное "примирение" Путина и Алиева вряд ли вернет прежний уровень сотрудничества между странами.

Больше объяснений – в материале Сергея Данилова Извинения Путина: почему РФ пошла на уступки Азербайджану и какие последствия это будет иметь.