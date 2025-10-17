Трамп допускает, что Путин пытается затянуть время

Президент США Дональд Трамп допускает, что кремлевский правитель Владимир Путин пытается затянуть время, однако в то же время он уверен, что тот "хочет заключить сделку".

Как сообщает "Европейская правда", это он сказал журналистам во время в Белом доме, где он принимал президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, отвечая на вопрос одного из журналистов, Трамп сказал, что его "беспокоит", что Путин пытается затянуть время.

"Но знаете, всю свою жизнь я играл с лучшими. И у меня все получалось очень хорошо. Так что да, возможно, немного времени. Ничего страшного. Но я думаю, что я достаточно хорош в этих вещах", – отметил американский президент.

В то же время он добавил, что думает, что Путин "хочет заключить сделку".

"Я заключил восемь таких соглашений. Я собираюсь заключить девятую. Я думаю, что он хочет заключить сделку", – убежден американский президент.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

По данным СМИ, европейские лидеры пытаются завоевать себе место за столом переговоров после того, как последний контакт президента США Дональда Трампа с кремлевским правителем Владимиром Путиным поставил под угрозу их усилия по усилению давления на Россию.