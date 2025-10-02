Франция задержала двух человек на танкере "теневого флота" РФ у своего берега
Французские правоохранители задержали двух членов экипажа танкера Boracay, который считается судном "теневого флота" РФ.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил в своем X премьер Франции Себастьен Лекорню.
Премьер объявил, что по решению прокуратуры Бреста двух членов экипажа танкера взяли под стражу, и описал судно как танкер теневого флота РФ.
Remerciements à nos commandos Marine et aux équipages de la Marine nationale qui sont intervenus ce week-end à bord d'un pétrolier de la flotte fantôme russe, actuellement au mouillage au large de Saint-Nazaire, dans le cadre d’une enquête de pavillon.
Leur action a contribué au…– Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 2, 2025
Накануне французские СМИ сообщили, что на борт Boracay поднялись французские военные в связи с расследованием, начатым Францией.
Танкер ходит под флагом Бенина и уже несколько дней стоит на якоре у атлантического побережья Франции, недалеко от Сен-Назера.
Ранее в СМИ появилась версия, что Boracay может быть связан с инцидентами с беспилотниками, которые в последние дни фиксировали над Данией, поскольку судно проходило мимо ее берега.
Французский президент Эмманюэль Макрон, комментируя это, сказал, что Boracay подозревают в "серьезных нарушениях", но отказался комментировать его причастность к запуску дронов.