Франция задержала двух человек на танкере "теневого флота" РФ у своего берега

Французские правоохранители задержали двух членов экипажа танкера Boracay, который считается судном "теневого флота" РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил в своем X премьер Франции Себастьен Лекорню.

Премьер объявил, что по решению прокуратуры Бреста двух членов экипажа танкера взяли под стражу, и описал судно как танкер теневого флота РФ.

Remerciements à nos commandos Marine et aux équipages de la Marine nationale qui sont intervenus ce week-end à bord d'un pétrolier de la flotte fantôme russe, actuellement au mouillage au large de Saint-Nazaire, dans le cadre d’une enquête de pavillon.



Leur action a contribué au… – Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 2, 2025

Накануне французские СМИ сообщили, что на борт Boracay поднялись французские военные в связи с расследованием, начатым Францией.

Танкер ходит под флагом Бенина и уже несколько дней стоит на якоре у атлантического побережья Франции, недалеко от Сен-Назера.

Ранее в СМИ появилась версия, что Boracay может быть связан с инцидентами с беспилотниками, которые в последние дни фиксировали над Данией, поскольку судно проходило мимо ее берега.

Французский президент Эмманюэль Макрон, комментируя это, сказал, что Boracay подозревают в "серьезных нарушениях", но отказался комментировать его причастность к запуску дронов.