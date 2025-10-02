Укр Рус Eng

Франция задержала двух человек на танкере "теневого флота" РФ у своего берега

Новости — Четверг, 2 октября 2025, 11:11 — Мария Емец

Французские правоохранители задержали двух членов экипажа танкера Boracay, который считается судном "теневого флота" РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил в своем X премьер Франции Себастьен Лекорню.

Премьер объявил, что по решению прокуратуры Бреста двух членов экипажа танкера взяли под стражу, и описал судно как танкер теневого флота РФ.

Накануне французские СМИ сообщили, что на борт Boracay поднялись французские военные в связи с расследованием, начатым Францией.

Танкер ходит под флагом Бенина и уже несколько дней стоит на якоре у атлантического побережья Франции, недалеко от Сен-Назера.

Ранее в СМИ появилась версия, что Boracay может быть связан с инцидентами с беспилотниками, которые в последние дни фиксировали над Данией, поскольку судно проходило мимо ее берега.

Французский президент Эмманюэль Макрон, комментируя это, сказал, что Boracay подозревают в "серьезных нарушениях", но отказался комментировать его причастность к запуску дронов.

Франция
