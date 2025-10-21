Лавров подтвердил отказ РФ прекратить боевые действия в ответ на заявление европейцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, что немедленное прекращение боевых действий в Украине означало бы сохранение "нацистского режима" и запрет русского языка.

Слова Лаврова приводит "РИА Новости", сообщает "Европейская правда".

Так Лавров прокомментировал совместное заявление лидеров европейских стран, в котором те выразили поддержку Украине и усилиям президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

"Прекращение огня сейчас означало бы только одно – что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима, на этой части Украины это будет единственным местом на земле, где запрещен законодательно целый язык, не говоря уже о том, что это официальный язык ООН и язык, на котором говорит большинство населения", – сказал Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Эфиопии.

Он добавил, что "европейские покровители и хозяева" Владимира Зеленского убеждают американскую сторону изменить свою позицию и не добиваться долгосрочного устойчивого урегулирования, а "просто остановиться, а потом – пусть история рассудит".

"Но такой подход означает полную противоположность тому, на чем разошлись президенты Трамп и Путин в Анкоридже, когда договорились именно на первопричинах сконцентрироваться", – цитирует Лаврова ТАСС.

Лидеры европейских стран во вторник, 21 октября, опубликовали совместное заявление, в котором выразили поддержку позиции президента Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров.

СМИ сообщали, что Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США на прошлой неделе требовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью как условие для прекращения войны.

Трамп заявил, что поддерживает идею замораживания войны между Россией и Украиной на существующей линии фронта и отрицал, что призывал украинского президента уступить всю территорию Донецкой области.