Совет ЕС одобрил ассоциацию Швейцарии с рядом программ Евросоюза

Совет Европейского Союза во вторник дал зеленый свет на присоединение Швейцарии к ряду программ ЕС в рамках углубления и расширения двусторонних отношений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", проинформировала пресс-служба Совета.

Речь идет, в частности, о присоединении к таким программам, как Horizon Europe, Euratom Research and Training, ITER/Fusion for Energy (F4E), Digital Europe, Erasmus+ и EU4Health.

"В нынешнем сложном и изменчивом геополитическом контексте наши отношения нуждаются в расширении и модернизации, чтобы лучше отвечать вызовам будущего. Именно этого мы сегодня достигли, приняв решение об ассоциации Швейцарии с программами ЕС в сфере исследований и инноваций, начиная с начала этого года", – заявила Мари Бьярре, датский министр по делам Европы.

Соглашение об ассоциации Швейцарии с программами ЕС является частью более широкого пакета двусторонних соглашений, о которых договорились ЕС и Швейцария в 2024 году.

После сегодняшнего решения Еврокомиссия уполномочена подписать соглашение со швейцарской стороной. Подписание запланировано в Берне на 10 ноября 2025 года.

После завершения подписания всего пакета соглашений Совет ЕС обратится за согласием в Европейский парламент.

После того как парламент его предоставит – и при условии, что Швейцария завершит необходимые процедуры до конца 2028 года – Совет ЕС завершит процесс принятия пакета, что позволит ему вступить в силу.

Напомним, Европейская комиссия и Швейцария в декабре прошлого года подтвердили завершение переговоров о пересмотре двусторонних соглашений, направленный на "углубление и расширение" отношений.

Переговоры сторон начались в марте 2024 года и включали более 200 переговорных встреч.