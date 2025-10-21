СМИ: Кипр хочет уменьшить внимание к вопросам обороны во время своего председательства в ЕС

Кипр планирует уменьшить внимание Совета ЕС к вопросам обороны, когда он возьмет на себя председательство в январе.

Это следует из предварительного проекта приоритетов следующего председательства, полученного Euractiv, передает "Европейская правда".

Документ определяет приоритеты, которыми Кипр будет руководствоваться в своей работе в Совете ЕС. Страна ЕС, которая не является членом НАТО, возьмет на себя полугодовое ротационное председательство в Совете в начале 2026 года, после того, как закончится председательство Дании.

Оборона заняла центральное место в Совете ЕС по иностранным делам после вторжения России в Украину в 2022 году. Но в новом проекте во вступительном слове к разделу о Совете иностранных дел нет ни одного упоминания об обороне. Вместо этого Совет иностранных дел сосредоточится на "укреплении международного партнерства для защиты общих ценностей и содействия продвижению мира и процветания во всем мире", говорится в документе.

Для сравнения, Дания сделала усилия Европы по укреплению своей безопасности приоритетом Совета иностранных дел.

Постоянное представительство Кипра при ЕС сообщило Euractiv, что программа находится на очень ранней стадии технической разработки, и что документ не является окончательным проектом председательства в ЕС.

В документе нет конкретных упоминаний о будущем оборонном бюджете ЕС или оборонном омнибусе – двух документах, которые институты ЕС будут разрабатывать во время кипрского председательства.

В проекте также предполагается, что произойдет региональный сдвиг от России к Средиземноморью. В общем, в документе есть только 11 упоминаний слова "оборона", по сравнению с 32 в приоритетах нынешнего председательства.

Чиновники могут добавить больше к проекту документа в течение ближайших недель.

"Проект будет представлен политической иерархии для доработки в конце ноября и будет представлен в середине декабря", – сказал представитель кипрского председательства.

В сфере обороны будущее кипрское председательство сосредоточится на выполнении недавно обнародованной дорожной карты оборонной готовности, направленной на усиление европейской оборонной промышленности до 2030 года, а также на использовании безопасных кредитов в размере 150 евро для совместных оборонных закупок. Программа EDIP стоимостью 1,5 млрд евро, которая вступит в силу после того, как депутаты Европарламента проголосуют за нее в декабре, не фигурирует в проекте.

Кипрское председательство также будет способствовать завершению работы над "Дорожной картой ЕС-НАТО" для усиления сотрудничества с Альянсом, хотя не понятно, что это предусматривает. Постоянное представительство Кипра в ЕС отказалось комментировать детали этой дорожной карты.

Наконец, средиземноморский остров подчеркивает роль морской безопасности. Председательство "будет предоставлять приоритет безопасности критически важных морских путей как ключевому элементу устойчивости ЕС и защиты цепей поставок", – говорится в проекте, который сосредотачивается на операциях в Восточном Средиземноморье и Красном море. Однако в документе не упоминается Балтийское море, которое стало главным транзитным узлом для теневого флота России.