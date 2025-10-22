Орбан заявил, что подготовка к саммиту Трампа и Путина все еще продолжается

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка к "мирному саммиту" в его стране продолжается.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

В среду, 22 октября, Орбан заявил, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто находится в Вашингтоне.

"Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата еще не определена. Когда наступит время, мы его проведем", – написал венгерский премьер.

В посте он не указывал, о каком саммите идет речь, но из контекста понятно, что венгерский премьер имел в виду потенциальную встречу американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

"И, конечно, завтра, во время Марша мира, мы покажем миру, что Будапешт был выбран не случайно. Он был выбран потому, что Венгрия является островком мира, а венгры стоят на стороне мира", – добавил Орбан.

Напомним, западные агентства неофициально узнали, что после разговора Трампа и Путина российская сторона передала США неофициальный документ, в котором повторила предыдущие максималистские требования для прекращения войны против Украины.

Отказ России от немедленного прекращения огня в Украине поставил под сомнение проведение встречи между Трампом и Путиным в Будапеште, о которой они недавно договорились.

Неназванный представитель Белого дома сказал журналистам, что в Белом доме уже не видят необходимости во встрече Лаврова и Рубио, которая планировалась для подготовки встречи на высшем уровне.

А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает информацию об отмене переговоров Рубио с Лавровым "усилиями провоенных кругов помешать проведению саммита".