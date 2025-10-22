Фицо предположил, что может проголосовать за 19-й пакет санкций ЕС против РФ

Словакия может поддержать новый, 19-й пакет санкций ЕС против России, если будут учтены ее требования по ценам на энергоносители и по автомобильной промышленности.

Об этом премьер Словакии Роберт Фицо сказал во вторник на заседании комитета Национального собрания Словакии по европейским вопросам, сообщает "Европейская правда".

Он прибыл в парламент перед отъездом на саммит Европейского Союза. Он утверждает, что Словакии удалось протолкнуть в проекте выводов будущего саммита лидеров стран-членов ЕС формулировки об энергетике и автомобильной промышленности – именно этими темами премьер-министр обусловливал поддержку санкций против России в прошлом.

"Если мы увидим выводы, которые нам удалось включить в окончательный текст, – я еще раз пройдусь по ним сегодня вечером – тогда я, возможно, проинформирую канцлера Мерца, что мы согласны с 19-м пакетом. Он не касается нас непосредственно, но это хороший инструмент для переговоров", – сказал Фицо.

Фицо, в частности, требовал от Еврокомиссии притормозить с изменением стандартов по выбросам CO₂ для автомобильных двигателей внутреннего сгорания с 2035 года и решить проблему высоких цен на энергоносители после возможного отказа Словакии от закупки российской нефти.

Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар в понедельник рассказал о положительном взаимодействии с Еврокомиссией относительно требований Словакии, которые она выдвинула для одобрения 19-го пакета санкций против России.

Ранее стало известно, что Австрия согласилась на принятие нового пакета санкций против России.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас прогнозирует, что новый пакет санкций может быть утвержден в четверг, 23 октября.