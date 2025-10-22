Как ЕС хочет обойти вето Орбана ради начала переговоров с Украиной о членстве

Менее двух месяцев осталось до начала рождественских каникул в европейских институтах – это последний срок, когда Дания в роли председательствующего в ЕС государства может "протолкнуть" содержательные решения по Украине и ее вступлению в Европейский Союз. После этого нас ждет полгода председательства Кипра – не самого проукраинского государства ЕС. Правительство Кипра уже объявило, что на полгода сместит внимание с Украины на другие вопросы.

А пока этого не произошло, датская премьерка Метте Фредериксен стремится пробить стену венгерского вето и начать с Украиной содержательные переговоры о вступлении в ЕС.

И появился план Frontloading, шансы на утверждение которого крайне высоки.

О его деталях – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Загрузка" в обход Орбана. Новая идея ЕС об обходе вето на переговоры с Украиной. Далее – краткое ее изложение.

В целом в ЕС бытует уверенность в том, что нынешнее вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – временное. Мол, в апреле в Венгрии состоятся выборы, и после них блокировка будет снята.

Но даже если принять на веру мнение о том, что венгерские выборы автоматически снимут вето, то на практике до снятия вето с Украины и начала переговоров можно дойти только где-то в июне, как раз под завершение кипрского председательства.

А это – аж через 8 месяцев. Терять это время, просто ожидая начала переговоров, – недопустимая роскошь для Украины.

Стоит добавить, что после Кипра, с 1 июля 2026 года, будет благоприятный для смелых решений год благодаря председательству в Совете ЕС Ирландии и Литвы. В Киеве рассчитывают, что в этот период Украина будет готова к следующим шагам и сможет закрыть часть переговорных глав.

Но почву для этого нужно готовить уже сейчас.

И вот в этом месте мировоззрение Киева и европейских столиц – расходится.

В Брюсселе призывают Киев "просто брать европейское законодательство и принимать", но собрать депутатские голоса на фоне войны даже за те проекты, которые действительно нужны для вступления в ЕС, становится непростой задачей для украинского парламента. Верховная Рада нуждается в обновлении, а провести перевыборы до завершения военного положения невозможно.

Поэтому для успеха реформ очень желательно иметь европейскую поддержку ключевых проектов (своего рода "знак качества"), а также формализованный перечень требований ЕС, который обычно возникает уже во время вступительных переговоров.

Итак, в Брюсселе придумали схему, которая формально не нарушает красные линии для государств-членов, но позволяет Украине не оставаться в тупике.

Этой инициативе в Брюсселе дали название "фронтлоадинг" (Frontloading), что можно перевести как "сосредоточение усилий на начальном этапе".

Многочисленные источники "ЕвроПравды" в Брюсселе утверждают, что сейчас "фронтлоадинг" рассматривают как единственный реальный вариант, который позволил бы сдвинуть с мертвой точки ситуацию, когда Орбан сохраняет вето.

Ирония в том, что, несмотря на такую широкую поддержку, детали инициативы еще не согласованы.

По сути, речь идет о договоренности председательства, Еврокомиссии, с согласия ключевых государств-членов, о том, чтобы перейти к неформальным вступительным переговорам без официального открытия кластера.

Идея заключается в том, чтобы провести максимум действий, реформ и т.д. А когда Венгрия снимет вето и кластеры откроют (например, из-за поражения Орбана) – Украина уже будет находиться на продвинутой стадии переговоров.

Однако ряд деталей этого формата остаются неопределенными.

В Кишиневе об этой инициативе знают и принципиально относятся к ней с пониманием. "Фронтлоадинг – это новая креативная идея, и она может сработать. Но нужно понимать, что это не вариант, как обойти вето Венгрии. В конце концов, все равно должно быть единогласное голосование об открытии кластеров", – объясняет Юлиан Гроза, исполнительный директор кишиневского аналитического центра IPRE, занимающегося европейской интеграцией.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко "Загрузка" в обход Орбана. Новая идея ЕС об обходе вето на переговоры с Украиной.