Рубио говорит, что США открыты для дальнейших переговоров с Россией, несмотря на новые санкции

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что первые при нынешней администрации Трампа новые санкции против России не означают, что Вашингтон в дальнейшем отказывается от переговоров с Москвой.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит CNN.

Рубио сказал, что решение Трампа наконец ударить санкциями по России не должно было быть неожиданным.

"Президент неоднократно говорил уже несколько месяцев, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если с мирным соглашением не будет прогресса. Поэтому сегодня он решил что-то сделать", – отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что это не означает отказа Вашингтона от дальнейших контактов с Москвой.

"Мы все еще хотели бы встреч с российской стороной... У меня был хороший разговор с главой МИД Лавровым, и мы еще вернемся к нему. Мы всегда будем заинтересованы во взаимодействии, если есть возможность достичь мира", – сказал Марко Рубио.

Как известно, 22 октября США впервые при второй администрации Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России, в частности нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть" и их дочерних компаний. Санкции объяснили нежеланием Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям Трампа.

В общении с репортерами Трамп сказал, что пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште, и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Также СМИ узнали, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками.

Перед этим появился ряд неофициальных сигналов о том, что встреча Трампа и Путина в Будапеште, о которой они договорились в телефонном разговоре на прошлой неделе, может не состояться – из-за того, что Россия продолжает держаться за свои максималистские требования относительно того, как должна закончиться российско-украинская война.