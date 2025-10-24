Смягчения риторики про росактивы на саммите ЕС требовали не только Бельгия, но и Люксембург

Во время обсуждения возможности использования замороженных на территории Европейского союза суверенных активов России в пользу Украины на заседании Европейского совета 23 октября на исключении из финального текста выводов саммита прямого упоминания о передаче российских средств Украине настаивали не только Бельгия, но и Люксембург.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил дипломат ЕС в Брюсселе, осведомлённый о деталях хода дискуссии.

Бельгия и Люксембург выразили наибольшие опасения по поводу планов использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины.

"Не только Бельгия выступила с рядом замечаний (по поводу росактивов), позицию о необходимости правовой ясности процесса также выразил Люксембург", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

По его словам, Бельгия и Люксембург опасаются, что в случае судебных исков они "будут вынуждены нести ответственность".

"Вопрос очень чувствительный, потому что действительно может пострадать банковская система этих стран. Другие государства пытались их убедить, что будет найден механизм коллективной ответственности Европы", – добавил дипломат.

Он также напомнил, что Венгрия на данный момент является единственным государством ЕС, которое заявляет, что не будет участвовать в этом проекте.

По данным аналитической службы Европарламента, бельгийский Euroclear контролирует около 180 млрд евро замороженных активов РФ. Вторым по величине хранителем росактивов является Франция – около 19 млрд евро. На территории Люксембурга, по разным данным, может находиться от 10 до 20 млрд евро российских активов, которые в настоящее время заморожены.

Как сообщала "Европейская правда", 23 октября Европейский совет утвердил выводы по Украине, из которых исчезло прямое упоминание об использовании средств от замороженных активов РФ на поддержку Украины.

На изменении текста выводов относительно использования замороженных активов РФ настаивала прежде всего Бельгия.

Тем не менее в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остаётся на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал выводы Евросовета об Украине от 23 октября, и документ был принят 26 государствами ЕС вместо 27, отдельно от основного текста.