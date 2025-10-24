CNN: посланник Путина прилетел в США на переговоры

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный посланник Кремля, прибыл в Соединенные Штаты для проведения переговоров вскоре после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых жестких санкциях против России.

Об этом стало известно CNN, сообщает "Европейская правда".

По информации источников, Дмитриев должен встретиться с представителями администрации Трампа, "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией".

По данным Axios, в субботу с Дмитриевым должен встретиться спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Визит происходит на фоне все большего разочарования США отказом Кремля прекратить войну в Украине и после того, как Трамп заявил, что отменил запланированный саммит с Путиным в Будапеште.

Дмитриев недавно предложил построить тоннель "Трампа-Путина" между Аляской и Дальним Востоком России.

В апреле Дмитриев стал первым российским чиновником, который посетил Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину. В то время его визит рассматривался как важный шаг в налаживании отношений между Кремлем и Белым домом.

В апреле источник сообщил CNN, что правительство США временно отменило санкции против Дмитриева, чтобы Государственный департамент мог выдать ему визу для въезда в США.

Напомним, администрация Трампа в среду ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", призвав Москву согласиться на немедленное прекращение огня в войне с Украиной.

В администрации Трампа считают, что выбранные санкции могут существенно повлиять на финансовое положение России, которая и так имеет немалые экономические трудности и получает основные свои доходы от продажи энергоносителей.

После анонса санкций индийские НПЗ, как сообщалось, начали проверять своих поставщиков, а некоторые китайские компании по крайней мере временно поставили на паузу закупку российской нефти.