Каллас: ЕС ищет возможности усилить поддержку МУС

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что международный правовой порядок подвергается "нападению" и ЕС рассматривает варианты поддержки Международного уголовного суда (МУС).

Об этом она сказала во время выступления в университете в бельгийском Брюгге, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 27 октября, Каллас заявила, что "продолжается широкое нападение на международный правовой порядок, права человека, международно согласованные нормы и институты, которые создали для их соблюдения".

Она отметила, что ЕС имеет давнюю и надежную политику поддержки МУС, но что Евросоюз также имеет "свои недостатки".

"Одно государство-член (ЕС) объявило о своем намерении выйти из МУС, но все государства-члены юридически обязаны выполнять решения, принятые Советом, включая решение о поддержке МУС и даже в случае выхода", – сказала Каллас, имея в виду, что Венгрия, которая находится в процессе выхода из МУС, все равно будет обязана выполнять решения Европейского совета в поддержку МУС после своего запланированного выхода из состава суда.

Также дипломат заявила, что ЕС ищет способы помочь учреждению.

"В Брюсселе мы сейчас рассматриваем все доступные варианты, включая конкретные смягчающие меры, чтобы эта поддержка была полезной для МУС в трудное для него время", – добавила Каллас.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Нетаньяху.

В августе США также ввели санкции против четырех должностных лиц МУС, обвинив их в "преследовании" американских и израильских граждан.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Орбан бросает вызов Гааге. Почему выход Венгрии из МУС будет иметь последствия для ЕС и Украины.