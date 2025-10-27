Армения пригласила Эрдогана и Алиева в Ереван

Лидеры Азербайджана и Турции приглашены в следующем году в Армению.

Об этом в беседе с журналистами 27 октября заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, пишет "Европейская правда" со ссылкой на News.am.

Он пояснил, что оба лидера приглашены на саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване в следующем году.

"С обеих сторон были жертвы, между нами была реальная вражда. Процесс примирения. Многие страны и народы мира прошли через это. Стоит установить добрососедские отношения... Сегодня сложно представить визит (армянского премьера. – Ред.) Пашиняна в Азербайджан, но мы идем по этому пути. Однажды такая ситуация будет", – отметил Мирзоян.

Готовность принять лидеров Азербайджана и Турции – это беспрецедентный шаг для Еревана. Он сигнализирует о готовности к диалогу и нормализации как между Азербайджаном и Арменией, так и между Арменией и Турцией.

Армения и Азербайджан десятилетиями находились фактически в состоянии войны, а Турция была ближайшим союзником Азербайджана.

Напомним, 21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между его страной и

Арменией "наступил этап мира".

Он сказал об этом после того, как в августе Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа мирное соглашение, включающее создание транзитного коридора.

