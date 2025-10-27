Глава МВД Германии анонсировал расширение полномочий контрразведки

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в понедельник сказал, что Управление по вопросам защиты конституции (BfV), которому исполнилось 75 лет, получит дополнительные полномочия.

На церемонии по случаю годовщины BfV Добриндт заявил, что ведомство должно быть "готовым к будущему" благодаря юридическим и техническим реформам.

"Во времена гибридных угроз и иностранного влияния как никогда важно активно защищать нашу конституцию", – сказал он.

Председатель BfV Синан Селен, назначенный на эту должность в начале октября, заявил, что архитектура безопасности Германии должна быть усилена "технически, физически и психологически".

"Безопасность снова стала чрезвычайно дефицитным товаром, который активно вытесняется нашими противниками и системными конкурентами", – добавил Селен.

Коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем пообещало реформировать законы, регулирующие деятельность разведывательных служб страны, чтобы обеспечить более эффективный и действенный обмен данными между различными ведомствами.

BfV было основано 7 ноября 1950 года с согласия западных союзных государств. Эта служба считалась оплотом против советского шпионажа и коммунистической инфильтрации.

Ранее Управление сказало, что Россия все чаще прибегает к шантажу и финансовым стимулам, чтобы нанять немцев для шпионажа в свою пользу.

Кроме того, именно BfV определило ультраправую "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской партией, хотя этот статус сейчас оспаривается в суде.