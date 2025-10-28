Финский министр: борьба с Россией в Украине – решающая для сдерживания Китая

Поражение российского вторжения в Украину является ключевым для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, считает министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Такое мнение он высказал в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Хяккянен приветствовал решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против двух российских нефтяных компаний на прошлой неделе, назвав этот шаг "важным знаком решимости". Министр отметил, что за готовностью Запада продолжать сопротивляться российской агрессии внимательно наблюдают во всем мире.

"Китай наблюдает. Есть ли у Запада сила и стойкость, когда автократы и диктаторы думают, что могут воевать еще год, а демократические страны устанут? Нет. Мы должны показать, что наша поддержка против насилия становится еще более мощной. Это не только об Украине. Это – против насилия, против войны, и это сигнал также для Китая и Индо-Тихоокеанского региона", – сказал он.

Министр подчеркнул, что для завершения войны в Украине нужен подход, основанный на трех столпах: более жестких санкциях против российской экономики и экспорта энергоносителей; усиленной военной поддержке Украины; использовании дальнобойного оружия для уничтожения заводов, производящих дроны и ракеты.

Хяккянен сказал, что любая слабость в решимости придаст Китаю смелости.

"Если в Индо-Тихоокеанском регионе возникнет какой-то военный конфликт, вызванный Китаем, Россия будет каким-то образом вовлечена, поддерживая Китай или что-то подобное", – сказал он.

"Сейчас мы видим, что Россия собственными силами не может продолжать такой вид войны, но Китай очень помогает ей. Они выделяют много денег на поддержку их экономики, в частности экспорт энергоносителей, а также предоставляют им много военных компонентов и средств для промышленного сотрудничества", – добавил глава Минобороны Финляндии.

Напомним, 30 октября состоится встреча между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Она будет первой за второй президентский срок Трампа.

Американский президент заявил, что пообщается с китайским лидером о российско-украинской войне во время их встречи.