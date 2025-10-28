США освободили от санкций Трампа немецкую "дочку" "Роснефти"

Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что правительство США предоставило письменные гарантии, что немецкая "дочка" российской компании "Роснефть" будет освобождена от новых энергетических санкций, поскольку этот актив больше не находится под контролем России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом немецкий министр сказала в комментарии агентству Reuters во вторник.

Райхе рассказала, что США выпустили вчера вечером "письмо с гарантиями", в котором признали, что деятельность "Роснефти" в Германии была полностью отделена от российской материнской компании.

Германия обратилась к Вашингтону за разъяснениями после того, как администрация президента Дональда Трампа ввела санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Немецкое правительство конфисковало активы "Роснефти" после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и с тех пор неоднократно продлевало срок доверительного управления.

Германия имела договоренность с Россией о продаже "Роснефть Deutschland". В качестве покупателя рассматривался Катар, но переговоры в итоге провалились, поскольку стороны не смогли договориться о цене.

"Роснефть Deutschland" владеет акциями трех немецких нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают 12% общей перерабатывающей мощности Германии, поэтому санкции могли стать болезненными для страны.