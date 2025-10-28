У Литвы нет доказательств, что самолеты РФ умышленно нарушили ее воздушное пространство

У литовских властей нет четких доказательств того, что российские истребители на прошлой неделе намеренно нарушили воздушное пространство страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил во вторник главный советник президента Гитанаса Науседы по национальной безопасности Дейвидас Матульонис, его цитирует LRT.

Два российских военных самолета, истребитель СУ-30 и самолет-заправщик Ил-78, из Калининградской области РФ пересекли литовскую территорию на расстоянии около 700 метров вечером 23 октября и оставались там примерно 18 секунд.

"Конечно, можно сказать, что это было преднамеренное испытание, но с другой стороны, у нас нет четких доказательств этого. Вторжение было очень коротким", – сказал Матульонис.

"Тем не менее, я бы не преувеличивал ситуацию и не утверждал, что это точно было испытание", – добавил он.

По данным Вооруженных сил Литвы, самолеты, вероятно, проводили тренировки по дозаправке в воздухе.

Инцидент осудило литовское руководство, а Министерство иностранных дел выразило России решительный протест.

Партнеры НАТО и ЕС были проинформированы по дипломатическим каналам. Литва призвала НАТО ввести ротацию ПВО после инцидента с самолетами РФ