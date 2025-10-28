У Литві не мають доказів, що літаки РФ навмисне порушили повітряний простір країни
Литовська влада не має чітких доказів того, що російські винищувачі минулого тижня навмисно порушили повітряний простір країни.
Як пише "Європейська правда", про це заявив у вівторок головний радник президента Гітанаса Науседи з національної безпеки Дейвідас Матульоніс, його цитує LRT.
Два російські військові літаки, винищувач СУ-30 та літак-заправник Іл-78, з Калінінградської області РФ перетнули литовську територію на відстані близько 700 метрів ввечері 23 жовтня та залишалися там приблизно 18 секунд.
"Звичайно, можна сказати, що це було навмисне випробування, але з іншого боку, у нас немає чітких доказів цього. Вторгнення було дуже коротким", – сказав Матульоніс.
"Тим не менш, я б не перебільшував ситуацію чи не стверджував, що це точно було випробування", – додав він.
За даними Збройних сил Литви, літаки, ймовірно, проводили тренування з дозаправки в повітрі.
Інцидент засудило литовське керівництво, а Міністерство закордонних справ висловило Росії рішучий протест.
Партнерів НАТО та ЄС було поінформовано дипломатичними каналами. Литва закликала НАТО запровадити ротацію ППО після інциденту з літаками РФ.