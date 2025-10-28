В Молдове обнародовали состав нового правительства

Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине, обнародовал полный список министров нового правительства страны.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Как свидетельствует список, из прошлого правительства на своих должностях могут остаться глава Министерства иностранных дел Михай Попшой и вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов.

Также могут остаться на своих местах министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, министр образования Дан Перчун, министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга, министр внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин, министр обороны Анатолий Носатый и министр энергетики Дорин Жунгиету.

В новом правительстве бывший посол Молдовы в Украине Валериу Киверь может занять должность вице-премьера по вопросам реинтеграции Приднестровья.

"Это команда, с которой я пойду в парламент, чтобы попросить депутатов проголосовать за доверие", – объявил Мунтяну.

Он заявил, что приоритетом его команды является "обеспечение экономического роста вместе с профессиональной командой правительства, которая будет гарантировать, что Республика Молдова будет готова присоединиться к ЕС в ближайшие годы".

После того как Мунтяну представил свою команду и программу, голосование за новое правительство Молдовы в парламенте состоится 31 октября.

Напомним, на прошлой неделе президент Молдовы Майя Санду официально выдвинула в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.

В понедельник, 27 октября, он озвучил последние кадровые решения относительно своей будущей команды.

Подробнее об этом читайте в материале "ЕвроПравды": "Украинский" премьер и изменения по Приднестровью: чего ждать от нового правительства Молдовы.