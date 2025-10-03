Reuters: США могут продать для Украины не Tomahawk, а другое дальнобойное оружие

Администрация Трампа вряд ли пойдет на продажу для использования Украиной дальнобойных ракет Tomahawk, поскольку текущие запасы предназначены для ВМС США и других целей, но вполне возможно может предоставить другие ракеты дальнего радиуса действия.

Об этом агентству Reuters заявил чиновник США на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

Чиновник США и источники, знакомые с подготовкой и поставкой ракет Tomahawk, поставили под сомнение жизнеспособность идеи передачи этих крылатых ракет Украине.

Собеседник подчеркнул, что недостатка ударных средств такого типа нет, намекая, что Киеву могут быть поставлены другие варианты оружия меньшей дальности.

По его словам, США могут рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам покупать другое дальнобойное оружие и поставить его Украине, однако вряд ли Tomahawk.

Поставка ракет Tomahawk Украине могла бы существенно расширить ее ударные возможности, позволив поражать цели глубоко на территории России, в частности военные базы, логистические узлы, аэродромы и командные центры, которые сейчас остаются недосягаемыми.

По данным бюджетных документов Пентагона, ВМС США, которые являются основным пользователем Tomahawk, к настоящему времени закупили 8 959 таких ракет по средней цене примерно $1,3 млн за штуку.

Ракета Tomahawk производится с середины 1980-х годов. В последние годы производство колебалось от 55 до 90 ракет в год. Согласно бюджетным данным Пентагона, США планируют купить 57 ракет в 2026 году.

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе намекнул, что попросил президента США о предоставлении Tomahawk, а затем заявил, что соответствующее решение зависит от Дональда Трампа.

В воскресенье вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что Вашингтон рассматривает просьбу Украины получить крылатые ракеты Tomahawk большой дальности, которые могли бы наносить удары глубоко по территории России.

В среду СМИ сообщили, что США будут предоставлять Украине разведывательную информацию об объектах энергетической инфраструктуры в России.