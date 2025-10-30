Китай будет закупать тонны соевых бобов у США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай согласился приобрести 12 млн тонн соевых бобов в этом году.

Его слова цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Бессент заявил, что дополнительно к 12 млн тонн соевых бобов в этом году, Китай согласился в течение следующих трех лет покупать не менее 25 млн тонн ежегодно.

"Итак, наши замечательные фермеры, которые выращивают сою и которых китайцы использовали как политических заложников, – это уже в прошлом, и теперь они должны процветать в последующие годы", – заявил он.

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что Китай закупит "огромные" объемы американской сои, после встречи с его коллегой Си Цзиньпином, на которой было заключено широкомасштабное торговое соглашение.

Также Китай и США согласовали соглашение по популярному приложению TikTok, Вашингтон ожидает реализацию в ближайшее время.

Отметим, в середине октября Трамп раскритиковал Китай за отказ покупать американские соевые бобы и заявил о контрмерах, если китайские импортеры не возобновят закупки.