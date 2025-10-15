Трамп пригрозил Китаю возмездием за отказ покупать американскую сою

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай за отказ покупать американские соевые бобы и заявил о контрмерах, если китайские импортеры не возобновят закупки.

Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что Китай "намеренно" не покупает американскую сою, "создавая трудности для наших фермеров, выращивающих сою". Он назвал это "экономически враждебным актом".

"Мы рассматриваем возможность прекращения сотрудничества с Китаем в сфере производства кулинарного масла и других элементов торговли в ответ на эти действия. Например, мы можем легко производить кулинарное масло самостоятельно, нам не нужно покупать его в Китае", – добавил он.

Отметим, напряженность между США и Китаем резко возросла на прошлой неделе после того, как Китай объявил о новых экспортных ограничениях и других мерах, часть из которых вступит в силу только в ноябре или может быть применена выборочно.

Разъяренный Трамп 10 октября заявил, что с 1 ноября введет 100-процентные пошлины на китайские товары и ограничит экспорт определенного американского программного обеспечения, а также может приостановить поставки авиационных деталей.

В своем обращении Министерство торговли Китая призвало США прекратить угрожать повышением пошлин и призвало к дальнейшим переговорам для урегулирования спорных вопросов.

13 октября Трамп на фоне нового обострения торговых отношений с Китаем заверил, что сможет уладить конфликт с Пекином и "все будет хорошо".