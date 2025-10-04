В США могут разместить изображение Трампа на монетах в $1

Портрет президента США Дональда Трампа может быть изображен на памятной монете номиналом 1 доллар, выпущенной Монетным двором США в честь 250-летия Америки 2026 года.

Об этом сообщает CNN, информирует "Европейская правда".

Телеканал приводит первые эскизы монет, подлинность которых подтвердило Министерство финансов США.

"Никаких фейковых новостей. Эти первые проекты в честь 250-летия Америки с президентом Трампом являются настоящими. С нетерпением ждем дальнейших новостей, как только закончится обструкционистский шатдаун правительства Соединенных Штатов", – отметил казначей США Брэндон Бич.

На эскизах на аверсе монеты изображен Трамп в профиль с надписью "Liberty" вверху, "In God we Trust" внизу и датами 1776 и 2026.

На реверсе – знаменитое изображение Трампа, который поднимает кулак после покушения на него в Бултере, штат Пенсильвания, с надписью "FIGHT FIGHT FIGHT FIGHT" вверху и американским флагом, развевающимся за его головой.

Steve Guest/X

Как отмечает телеканал, пока непонятно, будет ли отчеканена монета с таким противоречивым дизайном, поскольку согласно законодательству США, изображение действующего президента или бывшего президента, который еще жив, является противозаконным.

Президент может быть изображен на монете не ранее, чем через два года после его смерти.

Накануне 250-летия Америки Конгресс принял Закон о редизайне коллекционных монет, который позволяет отчеканить специальные монеты номиналом 1 доллар, чтобы отметить это событие.

В законе, в частности, говорится, что "никакие портреты любых лиц, живых или умерших, не могут быть использованы в дизайне реверса указанных монет".

Хотя Минфин подтверждает, что проекты с портретом Трампа с обеих сторон являются настоящими, представитель ведомства подчеркнул, что окончательный дизайн еще не выбран.

Пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт спросили на брифинге, видел ли Трамп первые эскизы монеты со своим лицом, на что она ответила: "Я не уверена, видел ли он их, но я уверена, что он будет в восторге".

Напомним, в начале сентября Трамп подписал исполнительный указ о предоставлении Министерству обороны США дополнительного названия -"Министерство войны" (Department of war).

А в начале своей второй каденции американский президент переименовал Мексиканский залив в Американский, после чего принялся давить СМИ за отказ использовать новое название.