СМИ узнали о напряженном разговоре Трампа с Нетаньяху относительно его мирного плана

Президент США Дональд Трамп имел напряженный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно мирного плана, призванного завершить войну в Газе.

Об этом стало известно порталу Axios, сообщает "Европейская правда".

По данным портала после того, как террористическая группировка ХАМАС ответила на ультиматум Трампа, американский президент позвонил Нетаньяху, чтобы сообщить, как он считал, хорошие новости. Однако израильский премьер был другого мнения.

По словам американского чиновника, Нетаньяху сказал Трампу, что ответ ХАМАС – "не повод для радости" и "ничего не значит".

В ответ Трамп сказал: "Я не знаю, почему ты всегда такой чертовски негативный. Это победа. Прими ее".

Во время закрытых консультаций в пятницу Нетаньяху подчеркнул, что рассматривает ответ ХАМАС как отказ от плана Трампа. Он сказал, что хочет скоординировать с США ответную реакцию, чтобы избежать интерпретации, что ХАМАС ответил положительно, сообщил Axios израильский чиновник.

Зато настроение Трампа было совсем другим. Как рассказал чиновник США, он опасался, что ХАМАС полностью отвергнет план, и расценил фактический ответ как возможность для заключения сделки.

Когда Трамп позвонил Нетаньяху, прохладная реакция израильского премьер-министра не соответствовала его ожиданиям, сообщили два чиновника США.

В коротком интервью Axios в субботу, комментируя этот разговор, Трамп рассказал, что он сказал Нетаньяху, что это его "шанс на победу", и что в конце концов тот согласился.

В субботу помощники Нетаньяху подчеркнули, что он и президент США полностью согласны друг с другом. Нетаньяху записал видеообращение, в котором похвалил Трампа и подчеркнул те части недавних его высказываний, с которыми он согласен.

Один из американских чиновников сказал, что во время пятничного разговора между ними была гораздо более напряженная атмосфера и что Трамп был раздражен. Несмотря на "жесткую и твердую" дискуссию, американские чиновники подчеркнули, что им удалось достичь соглашения.

В понедельник в Египте должны начаться непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем. Ожидается, что посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в попытке заключить соглашение на этой неделе.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газа и будущего этой территории.

После этого Трамп в Truth Social написал, что ХАМАС должен до конца недели согласиться на его мирный план для сектора Газа, иначе его ждет "ад".

Впоследствии группировка ХАМАС ответила на его ультиматум, заявив о готовности освободить всех заложников для достижения постоянного прекращения огня в Газе.

В свою очередь Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки сектора Газы, подчеркнув, что боевики ХАМАС выразили готовность к установлению мира на Ближнем Востоке.